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14 июля, 11:23

Экс-теннисист назвал фаворита финала Уимблдона

Экс-теннисист Ольховский назвал Алькараса фаворитом финала Уимблдона

Теннисисты Карлос Алькарас и Новак Джокович на церемонии награждения Уимблдона-2023. Обложка © ТАСС / AP

Теннисисты Карлос Алькарас и Новак Джокович на церемонии награждения Уимблдона-2023. Обложка © ТАСС / AP

Экс шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский считает Карлоса Алькараса фаворитом предстоящего финала Уимблдона. Эксперт предполагает, что соперник молодого испанца — 37-летний серб Новак Джокович — может даже не закончить матч.

"Для меня фаворитом является Алькарас. Объясню почему. Потому что я совсем не уверен, что Джокович, если будет очень плотный матч, вообще проведёт его целиком. Дело в том, что Джокович восстановился феноменально быстро после операции. Но всё-таки турнир уже подходит к концу, нагрузка растёт, и Алькарас, однозначно, будет двигать Джоковича по всему корту", — прокомментировал Ольховский в беседе с "Газетой.ru".

Экс-теннисист добавил, что финальный матч будет крайне плотным. Немалую роль сыграет физическая подготовка. Именно поэтому, по его мнению, у 21-летнего Алькараса сейчас есть значительное преимущество. Ранее испанец трижды побеждал Джоковича в финалах мейджоров, включая финал Уимблдона-2023.

Финальный матч начнётся в 16:00 мск.

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Напомним, Алькарас в полуфинале победил россиянина Даниила Медведева. А Джокович оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти.

Мария Любицкая
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