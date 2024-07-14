Экс-теннисист назвал фаворита финала Уимблдона

"Для меня фаворитом является Алькарас. Объясню почему. Потому что я совсем не уверен, что Джокович, если будет очень плотный матч, вообще проведёт его целиком. Дело в том, что Джокович восстановился феноменально быстро после операции. Но всё-таки турнир уже подходит к концу, нагрузка растёт, и Алькарас, однозначно, будет двигать Джоковича по всему корту", — прокомментировал Ольховский в беседе с "Газетой.ru".