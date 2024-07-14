Борющаяся с раком Кейт Миддлтон посетит финал Уимблдона

Борющаяся с онкологией принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) впервые за долгое время будет присутствовать на публичном мероприятии. Супруга принца Уильяма посетит финал Уимблдонского теннисного турнира, который пройдёт 14 июля, и вручит трофей победителю. Информацию об этом опубликовала канцелярия Кенсингтонского дворца, которая является официальной резиденцией наследника британского престола и его супруги.

Её Высочество будет присутствовать на матче двух финалистов турнира — испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича. В это же время её супруг принц Уильям отправится в Германию, где поддержит английскую сборную, прошедшую в финал футбольного Евро-2024, в игре против испанцев.

Напомним, что 42-летняя супруга наследника британского престола в январе перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор Кейт Миддлтон надолго пропала с радаров — все её мероприятия и официальные визиты были отменены. Долгое отсутствие на публике спровоцировало волну слухов, из-за чего принцесса Уэльская вынужденно записала видеообращение и заявила, что борется с онкологией. В июне она вновь вышла на связь и известила поклонников об успешности лечения. Также Миддлтон рассказала, что планирует присутствовать летом на нескольких мероприятиях. Первым из них стал военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании. Ранее Life.ru рассказывал, какое именно заболевание одолело принцессу Уэльскую и можно ли от него излечиться.