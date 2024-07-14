Песков считает, что улучшение отношений с США всё ещё возможно

На сегодняшний день всё ещё остаётся возможность найти точки соприкосновения с США, данным вопросом занимаются военные и военные дипломаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков считает, что улучшение отношений с США ещё возможно. Видео Telegram / Зарубин

"Конечно же, возможно. Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью", — ответил Песков журналисту 11 июля.