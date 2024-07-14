Песков считает, что улучшение отношений с США всё ещё возможно
Песков: Военные дипломаты работают над поиском точек соприкосновения с США
На сегодняшний день всё ещё остаётся возможность найти точки соприкосновения с США, данным вопросом занимаются военные и военные дипломаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков считает, что улучшение отношений с США ещё возможно. Видео Telegram / Зарубин
"Конечно же, возможно. Если бы это было невозможно, такая профессия, как дипломатия, давно бы умерла за ненадобностью", — ответил Песков журналисту 11 июля.
Представитель Кремля уточнил, что над вопросом работают военные и военные дипломаты.
Напомним, что на днях стало известно о желании Вашингтона разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В МИД РФ отметили, что Москва на такую угрозу ответит спокойным действием военного характера. Песков заявил, что Россия располагает потенциалом для ответа на размещение ракет США в Европе.
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