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14 июля, 18:43

Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, частично остался без света

Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, частично остался без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"На данный момент Энергодар частично обесточен. Специалисты выполняют аварийные переключения вне территории города", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что свет появится, как только специалисты закончат выполнять необходимые работы.

Напомним, Энергодар подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ 10 июля. Один из ударов пришёлся по водозабору, в здании были выбиты стёкла. А 3 июля ВСУ совершили атаку дронами-камикадзе на подстанцию "Радуга" во время проведения ремонта, в результате чего пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Также повреждения получили оба трансформатора, были нарушены штатная схема энергоснабжения Энергодара и функционирование объектов станции. МАГАТЭ осудило атаки Украины по подстанции Запорожской АЭС.

Директор МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить обстрелы Энергодара
Директор МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить обстрелы Энергодара
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Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Исакова
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