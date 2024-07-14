Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, частично остался без света
Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, частично остался без света. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"На данный момент Энергодар частично обесточен. Специалисты выполняют аварийные переключения вне территории города", — говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что свет появится, как только специалисты закончат выполнять необходимые работы.
Напомним, Энергодар подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ 10 июля. Один из ударов пришёлся по водозабору, в здании были выбиты стёкла. А 3 июля ВСУ совершили атаку дронами-камикадзе на подстанцию "Радуга" во время проведения ремонта, в результате чего пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Также повреждения получили оба трансформатора, были нарушены штатная схема энергоснабжения Энергодара и функционирование объектов станции. МАГАТЭ осудило атаки Украины по подстанции Запорожской АЭС.
Telegram / ЗАЭС. Официально