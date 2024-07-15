Захарова назвала двух приближённых к верхушке США, открыто призывавших убить Трампа
Захарова: Конгрессмен Голдман и публицист Каган открыто призывали убить Трампа
Первые секунды после покушения на Дональда Трампа. Фото © ТАСС / AP
В США есть высокопоставленные официальные лица, которые раньше призывали к физическому устранению экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российские власти обратили внимание на призывы к ликвидации Трампа, которые звучали от высокопоставленных американских чиновников. Это не просто разжигание розни, а воззвание к уничтожению политического оппонента, считает Захарова.
"Речь шла уже об официальных, верифицированных заявлениях американского политического истеблишмента. Конгрессмен Дэн Голдман — это же официальное лицо, член Конгресса. Или публицист Роберт Каган (по удивительному стечению обстоятельств он является ещё и мужем Виктории Нуланд). Их цитаты мы привели два месяца назад. Это люди, которые прямо заявили о том, что неплохо было бы физически устранить Трампа. И в связи с этим в том же самом материале мы перечислили историю убийств и покушений на убийство американских президентов", — приводит слова Захаровой Kp.ru.
Внутриполитические распри в США уже давно вышли за рамки профессионального противостояния двух политиков перед выборами. Со слов дипломата, это больше походит на сумасшедшую агрессию и разжигание ненависти, вследствие чего американские граждане начинают открыто ненавидеть друг друга за условную футболку с трамповским лозунгом — Make America great again. Своими действиями политики в Америке взывают к самым низменным чувствам народа: ненависти, агрессии, злословию и травле.
Напомним, что Дональд Трамп находился на волосок от смерти во время митинга в Пенсильвании, где на него было совершено покушение. Пролетевшая пуля задела его голову по касательной, разорвав ухо политика. В этот момент дыхание целой нации остановилось, поскольку, если бы стрелок был чуть точнее, то смерть Трампа неизбежно привела бы к народным волнениям и возникновению новой гражданской войны. В Кремле заявили, что такие акты насилия породила в США политика Джо Байдена, которая исповедует силу как единственно верный путь к разрешению любых конфликтов. При этом Москва не считает самого американского президента причастным к организации убийства своего конкурента.