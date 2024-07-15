Захарова назвала двух приближённых к верхушке США, открыто призывавших убить Трампа

В США есть высокопоставленные официальные лица, которые раньше призывали к физическому устранению экс-президента Штатов Дональда Трампа. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российские власти обратили внимание на призывы к ликвидации Трампа, которые звучали от высокопоставленных американских чиновников. Это не просто разжигание розни, а воззвание к уничтожению политического оппонента, считает Захарова.

"Речь шла уже об официальных, верифицированных заявлениях американского политического истеблишмента. Конгрессмен Дэн Голдман — это же официальное лицо, член Конгресса. Или публицист Роберт Каган (по удивительному стечению обстоятельств он является ещё и мужем Виктории Нуланд). Их цитаты мы привели два месяца назад. Это люди, которые прямо заявили о том, что неплохо было бы физически устранить Трампа. И в связи с этим в том же самом материале мы перечислили историю убийств и покушений на убийство американских президентов", — приводит слова Захаровой Kp.ru.