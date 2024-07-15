"Чеченским Халком" плотно занялись на родине
УФНС по Чечне проверит блогера Асхаба Тамаева после обращения Мизулиной
Асхаб Тамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev1
Федеральная налоговая служба попросила УФНС по Чеченской Республике до 7 августа проверить деятельность блогера Асхаба Тамаева. Об этом в своём телеграм-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"ФНС поручила УФНС по ЧР в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения. Рассмотрение обращения находится на контроле Контрольного управления ФНС России. Соответствующий ответ поступил в наш адрес", — отметила Мизулина.
Асхаб Тамаев угодил в скандал из-за того, что ударил подростка по лицу рядом с Москвой-Сити. "Чеченского Халка" даже хотят призвать в зону спецоперации, чтобы он смог показать там, на что способен. Позже Тамаеву удалось помириться с юношей, которому он отвесил пощёчину, но ситуацию это особо не исправило.