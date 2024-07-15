"Чеченским Халком" плотно занялись на родине

Федеральная налоговая служба попросила УФНС по Чеченской Республике до 7 августа проверить деятельность блогера Асхаба Тамаева. Об этом в своём телеграм-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"ФНС поручила УФНС по ЧР в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения. Рассмотрение обращения находится на контроле Контрольного управления ФНС России. Соответствующий ответ поступил в наш адрес", — отметила Мизулина.