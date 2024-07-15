Защита Беркович* и Петрийчук* подала жалобу на обвинительный приговор

Защита режиссёра Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* подала аппеляционную жалобу на приговор по обвинению их в оправдании терроризма из-за пьесы "Финист — Ясный сокол". Об этом сообщил адвокат фигуранток Сергей Бадамшин.