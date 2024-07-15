Защита Беркович* и Петрийчук* подала жалобу на обвинительный приговор
Светлана Петрийчук* и Евгения Беркович* в зале суда. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Защита режиссёра Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* подала аппеляционную жалобу на приговор по обвинению их в оправдании терроризма из-за пьесы "Финист — Ясный сокол". Об этом сообщил адвокат фигуранток Сергей Бадамшин.
"Апелляционная жалоба на приговор Беркович* и Петрийчук* подана", — цитирует юриста РИА "Новости".
Напомним, уголовное дело против Беркович* и Петрийчук* возбудили после их постановки "Финист — Ясный сокол", сюжет которой закручивается вокруг женщин, решивших через Интернет стать жёнами радикальных исламистов и переехать к ним в Сирию. Спектакль ставили на сцене Боярских палат в Союзе театральных деятелей, также он был частью программы Russian Case на фестивале "Золотая маска" в 2021 году. 4 мая 2023 года и режиссёра и сценариста задержали. Весной нынешнего года Росфинмониторинг внёс обеих в список террористов и экстремистов. 8 июля суд принял решение по их делу, приговорив каждую из обвиняемых к шести годам заключения в исправительной колонии.
* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.