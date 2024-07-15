Филиал национального центра "Россия" откроют на Ставрополье
Губернатор Владимиров: На Ставрополье появится филиал наццентра "Россия"
Филиал национального центра "Россия" откроют в Ставропольском крае. Посетители смогут ознакомиться со стендами всех регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.
"Проект уже сегодня реализуется. Сегодня мы с реальной инициативой вышли о том, чтобы "Минводы Экспо" сделать площадкой для размещения всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В дальнейшем в течение года мы сформируем новую, совершенную площадку в парке Победы в городе Пятигорске", — сказал глава региона в беседе с РИА "Новости".
Напомним, выставка "Россия" закрылась 8 июля. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18 миллионов человек. После закрытия она будет продолжать свою работу уже в качестве национального центра, где, помимо всего прочего, будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.
ТАСС / Сергей Фадеичев