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Регион
15 июля, 15:57

Филиал национального центра "Россия" откроют на Ставрополье

Губернатор Владимиров: На Ставрополье появится филиал наццентра "Россия"

Филиал национального центра "Россия" откроют в Ставропольском крае. Посетители смогут ознакомиться со стендами всех регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.

"Проект уже сегодня реализуется. Сегодня мы с реальной инициативой вышли о том, чтобы "Минводы Экспо" сделать площадкой для размещения всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В дальнейшем в течение года мы сформируем новую, совершенную площадку в парке Победы в городе Пятигорске", — сказал глава региона в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, выставка "Россия" закрылась 8 июля. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18 миллионов человек. После закрытия она будет продолжать свою работу уже в качестве национального центра, где, помимо всего прочего, будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Мышляева
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