ФБР предупредило об угрозе "актов возмездия" за попытку убить Трампа
ФБР опасается, что экстремисты захотят отомстить за стрельбу на митинге Трампа
Дональд Трамп после покушения. Обложка © ТАСС / AP / Charles Rex Arbogast
ФБР и Министерство внутренней безопасности США считает, что стрельба в экс-главу Белого дома Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании может запустить череду "актов возмездия". Под угрозой могут оказаться жизни людей, которые имеют отношение к предстоящим выборам президента. Об этом сообщает издание Politico.
По словам представителей ведомств, экстремисты могут начать охоту на "предполагаемых политических или идеологических противников", поскольку от них поступали некоторые сообщения с угрозами, а также "намёки на акты насилия".
"Эта атака [на Трампа] подтверждает нашу оценку того, что объекты, связанные с выборами, находятся под повышенной угрозой атак или других видов подрывных инцидентов", — утверждают в спецслужбах.
Авторы публикации отметили, что спецслужбы США считают обстановку особенно опасной из-за того, что общество вследствие политических распрей разделилось на два лагеря, ситуация накаляется по мере приближения даты выборов президента.
Опасность почуял и Джо Байден, который ранее призвал охладить политические страсти в Штатах, поскольку, с его слов, насилие в стране не должно быть в порядке вещей. Понимая надвигающийся общественный коллапс, он также поручил Секретной службе США обеспечить защиту своего оппонента Дональда Трампа. Кроме того, Байден даже позвонил Трампу после покушения. Их беседа не продлилась долго, но была содержательной и уважительной.