ФБР предупредило об угрозе "актов возмездия" за попытку убить Трампа

ФБР и Министерство внутренней безопасности США считает, что стрельба в экс-главу Белого дома Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании может запустить череду "актов возмездия". Под угрозой могут оказаться жизни людей, которые имеют отношение к предстоящим выборам президента. Об этом сообщает издание Politico.

По словам представителей ведомств, экстремисты могут начать охоту на "предполагаемых политических или идеологических противников", поскольку от них поступали некоторые сообщения с угрозами, а также "намёки на акты насилия".

"Эта атака [на Трампа] подтверждает нашу оценку того, что объекты, связанные с выборами, находятся под повышенной угрозой атак или других видов подрывных инцидентов", — утверждают в спецслужбах.

Авторы публикации отметили, что спецслужбы США считают обстановку особенно опасной из-за того, что общество вследствие политических распрей разделилось на два лагеря, ситуация накаляется по мере приближения даты выборов президента.