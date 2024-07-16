Врач объяснила, можно ли при онкозаболевании выглядеть так же роскошно, как Кейт Миддлтон Врач Мансурова: При раннем выявлении рака пациент может быстро вернуться к обычной жизни 16 июля, 12:43 Кейт Миддлтон вручает кубок победителю Уимблдона Карлосу Алькарасу. Фото © Getty Images / Rob Newell

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, борющаяся с раком, недавно вышла в свет, поразив всех идеальной фигурой и красотой. По её внешнему виду даже и не скажешь, что королевская особа столкнулась с таким страшным заболеванием. Life.ru узнал у директора фонда "Фокус на онко", врача-онкопсихолога Ирины Мансуровой, всегда ли рак сказывается на внешнем виде.

Методы лечения при онкологическом заболевании зависят от вида опухоли и от стадии заболевания. Истощённым и болезненным человек выглядит, как правило, на последних стадиях. Имеет значение, какая химиотерапия назначена и какое количество курсов. Бывает, что в комплекс лечения входит не только химиотерапия, но и оперативное вмешательство, и лучевая терапия, что тоже отнимает силы и ресурс человека. Пациент теряет в весе — отчего и выглядит истощённым. Часто мы можем наблюдать, что болезнь и лечение незначительно сказываются на весе и волосах. Ирина Мансурова Директор фонда "Фокус на онко", врач-онкопсихолог

Если болезнь обнаружена на ранних стадиях, если не было ожирения и хронических болезней и если человек хорошо физически развит, то в течение двух месяцев он возвращается к обычной жизни, подчеркнула Мансурова.

Напомним, что 42-летняя супруга наследника британского престола в январе перенесла операцию на брюшной полости. С тех пор Кейт Миддлтон надолго пропала с радаров — все её мероприятия и официальные визиты были отменены. Долгое отсутствие на публике спровоцировало волну слухов, из-за чего принцесса Уэльская вынужденно записала видеообращение, в котором заявила, что борется с онкологией. В июне она вновь вышла на связь и известила поклонников об успешности лечения. Также Миддлтон рассказала, что планирует присутствовать летом на нескольких мероприятиях. Первым из них стал военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании. Затем принцесса Уэльская посетила финал теннисного турнира Уимблдон среди мужчин. Стадион стоя аплодисментами приветствовал супругу принца Уильяма.

Авторы Андрей Горяничев