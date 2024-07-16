Глава отдела прокуратуры Северной Осетии попытался бежать в Грузию после обвинений в изнасиловании

"Вечером 2 июля 42-летний сотрудник прокуратуры в здании центрального аппарата ведомства начал приставать к своей 37-летней подчинённой — старшему прокурору отдела. Девушка пыталась дать отпор начальнику, но он, по данным источников, накачал её сильнодействующими веществами. После этого мужчина на протяжении нескольких часов насиловал её с особой жестокостью", — рассказал собеседник издания.

Пострадавшая без промедления обратилась в республиканскую прокуратуру, где ей обещали помочь, но ничего не произошло. Тогда 4 июля она написала заявление в республиканское управление СК РФ. Факт изнасилования подтвердило медосвидетельствование, на котором были выявлены кроподтёки и травмы внутренних органов, женщине потребовалась госпитализация. 5 июля насильник приехал к ней домой и попытался подкупить миллионом рублей, чтобы жертва насилия позабыла о случившемся, но получил резкий отказ. По удачному стечению обстоятельств в этот момент к месту прибыли вызванные женщиной оперативники МВД, успевшие зафиксировать попытку подкупа. А вот дальше стали появляться странные обстоятельства, препятствующие расследованию: сперва следователей не пустили в здание прокуратуры, потом им не предоставили записи с камер наблюдения, объяснив это их потерей, а в кабинете, где случилось изнасилование, внезапно начали проводить ремонт. Подозреваемый же отказался проходить освидетельствование.