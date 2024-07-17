Назван лучший способ побороть стресс, но для этого придётся уехать из города

Отдых на даче оказывает целительное воздействие на психику человека. Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Рената Бахтеева. В некоторых случаях такие поездки даже сродни психотерапии.

Работать на дачном огороде нужно, чтобы "разгрузить" голову. Особенно это необходимо тем, кто занимается интеллектуальным трудом. Также это занятие показывает, как жить с чистого листа, помогает "прокачать" преодоление трудностей. Например, посадить и вырастить растение в огороде — это целая работа. Нужно справляться с сорняками, непогодой и вредителями. Зато в результате появляется плод или цветок.

"Когда человек, например, садит зёрнышко в землю, ему перед этим следует разрыхлить почву, убрать сорняки, это можно сравнить с психологической терапией. Процесс "огородничества" помогает человеку на метафорическом уровне. Он показывает в достаточно коротком временном цикле, что встречаются препятствия в виде непогоды, ветра, иных непредсказуемых проблем. Однако человек с этим справляется, потому что есть конечная цель, например какой-то плод либо какой-то цветок", — сообщила Бахтеева.

Весь этот цикл укладывается всего в сезон, что позволяет человеку подкрепить паттерны успешного поведения, достижения целей, отсутствия страха перед новыми задачами.

Эксперт подчеркнула, что на даче человек может получать сразу аудиальное, кинестетическое и визуальное наслаждение. Например, ходить босиком по траве, смотреть на растения, слышать шум ветра и пение птиц, пробовать на вкус результаты своих трудов на участке. Пребывание на природе способствует вхождению в гармонию разума, души и тела. Работа на грядке также помогает отпустить все заботы и сфокусироваться на линейном действии, на себе и своих чувствах.

В свою очередь, диетолог Екатерина Панкова рассказала РИА "ФедералПресс", что пища с грядки помогает разнообразить зеленью свой рацион, это помогает поддерживать здоровье.

"Разнообразие зелени в рационе обеспечивает комплексное воздействие на организм, обогащая его всеми необходимыми питательными веществами", — пояснила Панкова.

Зелёный лук служит профилактикой воспалений, помогает улучшить работу иммунитета и зрения. Кинза помогает пищеварению и способствует детоксикации организма. Петрушка даёт возможность бороться с отёками. Базилик улучшает работу сердца. Укроп поддерживает здоровье костей и зубов, помогает снизить стресс.