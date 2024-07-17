Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 06:36

На юге России полностью восстановлено электроснабжение

Минэнерго РФ: Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено

Российские специалисты сумели устранить последствия масштабного сбоя и восстановили подачу электроэнергии на Юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в своём телеграм-канале.

"Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключённым в рамках ГВО, подано напряжение. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", — сказано в сообщении.

Минэнерго: Аномальная жара оставила без электричества около 600 тысяч россиян
Минэнерго: Аномальная жара оставила без электричества около 600 тысяч россиян

Ранее Минэнерго РФ сообщило о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Из-за этого пришлось вводить временные ограничения на подачу электроэнергии на Юге России. Причиной отключения энергоблока стали неполадки на турбогенераторе.

Обложка ©

Минэнерго России

Владимир Озеров
  • Новости
  • Минэнерго РФ
  • Общество
  • Ставропольский край
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров