На юге России полностью восстановлено электроснабжение

Российские специалисты сумели устранить последствия масштабного сбоя и восстановили подачу электроэнергии на Юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в своём телеграм-канале.

"Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключённым в рамках ГВО, подано напряжение. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", — сказано в сообщении.