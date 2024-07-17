На юге России полностью восстановлено электроснабжение
Минэнерго РФ: Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено
Российские специалисты сумели устранить последствия масштабного сбоя и восстановили подачу электроэнергии на Юге страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в своём телеграм-канале.
"Благодаря слаженным действиям энергетиков, всем потребителям, отключённым в рамках ГВО, подано напряжение. Министерство энергетики продолжает в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры", — сказано в сообщении.
Ранее Минэнерго РФ сообщило о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Из-за этого пришлось вводить временные ограничения на подачу электроэнергии на Юге России. Причиной отключения энергоблока стали неполадки на турбогенераторе.
Минэнерго России