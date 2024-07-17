На Украине 42 тысячи человек считаются пропавшими без вести

"Всего с начала работы реестра в него были внесены сведения о более 51 тысяче человек, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лица, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч", — сказал Богатюк.