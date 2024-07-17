На Украине 42 тысячи человек считаются пропавшими без вести
На Украине в розыске находятся 42 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Управления МВД Украины, Дмитрий Богатюк.
"Всего с начала работы реестра в него были внесены сведения о более 51 тысяче человек, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лица, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч", — сказал Богатюк.
Он отметил, что состояние 7 тысяч человек уже установили, 3 тысячи из них — живы. По его словам, в 90% случаях пропажу военных расследует Нацполиция. Он отметил, что часто бойцов находят в плену.
Как уже рассказывал Life.ru, в украинской армии ощущается сильная нехватка живой силы. Поэтому в закон каждый раз добавляются новые правила. Недавно стало известно, что граждан Незалежной моложе 25 лет, имеющих статус "ограниченно годен", также будут отправлять на службу. Кроме того, отсидеться дома не получится и у взрослых мужчин. Вообще в ВСУ решили призывать даже больных раком, ВИЧ и умственно отсталых
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