В Волгограде горит кровля жилого дома, эвакуировано 35 жильцов

В Волгограде на площади 250 квадратных метров горит кровля четырёхэтажного жилого дома. Оттуда эвакуировано 35 жильцов, сообщает МЧС РФ в своём телеграм-канале.

"Пострадавших нет. На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.