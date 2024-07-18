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18 июля, 07:31

В Волгограде горит кровля жилого дома, эвакуировано 35 жильцов

В Волгограде на площади 250 квадратных метров горит кровля четырёхэтажного жилого дома. Оттуда эвакуировано 35 жильцов, сообщает МЧС РФ в своём телеграм-канале.

Кадры тушения кровли в Волгограде. Видео © Telegram / МЧС России

"Пострадавших нет. На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сильный пожар произошёл в здании Центра цифровизации образования в Москве. К тушению возгорания привлекли пожарный вертолёт. Пожар потушили уже глубоким вечером.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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