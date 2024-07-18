28 августа: Азаров объяснил, почему эта дата станет для Украины роковой

Украина приближается к тотальному кризису легитимности, ведь 28 августа 2024 года заканчивается вообще какая-либо власть в государстве. На это обратил внимание бывший украинский премьер Николай Азаров. Он напомнил, что после того, как Владимир Зеленский по закону утратил свои полномочия, единственным легитимным органом в стране остаётся Верховная рада. Но для её нынешнего созыва дни уже сочтены.