28 августа: Азаров объяснил, почему эта дата станет для Украины роковой
Экс-премьер Украины Азаров предупредил, что стране грозит кризис легитимности
Украина приближается к тотальному кризису легитимности, ведь 28 августа 2024 года заканчивается вообще какая-либо власть в государстве. На это обратил внимание бывший украинский премьер Николай Азаров. Он напомнил, что после того, как Владимир Зеленский по закону утратил свои полномочия, единственным легитимным органом в стране остаётся Верховная рада. Но для её нынешнего созыва дни уже сочтены.
"Верховная рада IX созыва начала свою работу 29 августа 2019 года, а, значит, совсем скоро утратит свою легитимность", — написал Азаров у себя в Telegram.
Он добавил, что продлить военное положение и назначить новый выборы нелегитимная Рада чисто технически не сможет. Таким образом, Зеленский "сам себе поставил шах и мат", доведя страну до состояния полного отсутствия глобальной власти.
Напомним, что с конца мая Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти украинского политика будут решать правовые системы Незалежной, а для России это будет важно только в случае подписания соглашений.
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