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18 июля, 08:50

Конституционный суд поставил точку в вопросе усыпления бездомных животных

Глава КС Зорькин: Эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой

Умерщвление безнадзорных животных должно быть исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Об этом заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин по итогам рассмотрения вопроса о соответствии основному закону страны отдельных статей ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Инициатором вступил Верховный суд Бурятии, где не так давно была одобрена мера об эвтаназии безнадзорных животных, если такую кошку или собаку не забрали из пункта временного содержания, а также при тяжёлой неизлечимой болезни, либо в случае опасности для людей.

Верховный суд счёл оправданным тот факт, что регионы получили право решать проблему безнадзорных животных, отталкиваясь от сложившихся на конкретной территории географических, климатических. социально-экономических или иных объективных факторов. Однако когда речь идёт о вынужденном умерщвлении, требование о недопустимости жестокого обращения с животными, предполагает, что оно должно осуществляться гуманными методами и при наличии весомых оснований.

"Умерщвление животных без владельцев – исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность. Основаниями для такой меры не могут быть ни загруженность приютов,  ни оптимизация бюджетных расходов", — постановил Верховный суд страны.

Пермский каннибал, хранивший два холодильника человеческого и собачьего мяса, работает в приюте для животных
Пермский каннибал, хранивший два холодильника человеческого и собачьего мяса, работает в приюте для животных

Ранее Генпрокуратура также выступила против произвольного усыпления бездомных животных. В Госдуме тоже считают законодательный пример Бурятии чрезмерным. Депутаты считают, что вопросы с бездомными животными необходимо решать гуманно: нужно строить приюты, отлавливать и пристраивать животных, а также штрафовать хозяев, которые оставили животное на улице или допускают самовыгул.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Алексей Берковиц
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