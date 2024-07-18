Конституционный суд поставил точку в вопросе усыпления бездомных животных

Умерщвление безнадзорных животных должно быть исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. Об этом заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин по итогам рассмотрения вопроса о соответствии основному закону страны отдельных статей ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Инициатором вступил Верховный суд Бурятии, где не так давно была одобрена мера об эвтаназии безнадзорных животных, если такую кошку или собаку не забрали из пункта временного содержания, а также при тяжёлой неизлечимой болезни, либо в случае опасности для людей.

Верховный суд счёл оправданным тот факт, что регионы получили право решать проблему безнадзорных животных, отталкиваясь от сложившихся на конкретной территории географических, климатических. социально-экономических или иных объективных факторов. Однако когда речь идёт о вынужденном умерщвлении, требование о недопустимости жестокого обращения с животными, предполагает, что оно должно осуществляться гуманными методами и при наличии весомых оснований.

"Умерщвление животных без владельцев – исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность. Основаниями для такой меры не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов", — постановил Верховный суд страны.