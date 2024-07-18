Политолог назвал два главных плюса поддержки Трампа Маском

Поддержка избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа предпринимателем Илоном Маском, которого действующий глава Штатов Джо Байден обвинил в попытке "купить выборы", играет на руку республиканцу сразу по двум направлениям — финансовому и медийному. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог и куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Поддержка Илона Маска играет на руку Трампу по двум направлениям. Первое — это финансы. Маск и так финансировал кампанию Трампа, а сейчас он обещал увеличить денежные потоки до нескольких десятков миллионов долларов ежемесячно. Если верить The Wall Street Journal, то сумма ежемесячных отчислений будет находиться на уровне 45 миллионов", — объяснил политолог.

Такой воодушевляющий пример успел стать прецедентом, который сподвигнул и других граждан США жертвовать на кампанию кандидата от республиканцев больше денег. Откровенно говоря, у Трампа и так хорошо обстоят дела с предвыборным бюджетом за счёт активных последователей, хорошего маркетинга и даже продаж сувенирной продукции. Однако деньги, как говорится, лишними не будут, отметил собеседник Life.ru.