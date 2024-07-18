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18 июля, 10:47

Политолог назвал два главных плюса поддержки Трампа Маском

Политолог Туманян: Маск поддерживает кампанию Трампа и медийно, и финансово

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO, Evan El-Amin

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO, Evan El-Amin

Поддержка избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа предпринимателем Илоном Маском, которого действующий глава Штатов Джо Байден обвинил в попытке "купить выборы", играет на руку республиканцу сразу по двум направлениям — финансовому и медийному. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог и куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Поддержка Илона Маска играет на руку Трампу по двум направлениям. Первое это финансы. Маск и так финансировал кампанию Трампа, а сейчас он обещал увеличить денежные потоки до нескольких десятков миллионов долларов ежемесячно. Если верить The Wall Street Journal, то сумма ежемесячных отчислений будет находиться на уровне 45 миллионов", — объяснил политолог.

Такой воодушевляющий пример успел стать прецедентом, который сподвигнул и других граждан США жертвовать на кампанию кандидата от республиканцев больше денег. Откровенно говоря, у Трампа и так хорошо обстоят дела с предвыборным бюджетом за счёт активных последователей, хорошего маркетинга и даже продаж сувенирной продукции. Однако деньги, как говорится, лишними не будут, отметил собеседник Life.ru.

Второе направление поддержки — медийное. Маск — один из самых известных, медийных и уважаемых людей на планете, он имеет множество последователей, которые относятся к нему довольно фанатично, что в итоге выразится в виде галочек возле фамилии "Трамп" в избирательном бюллетене. Но и это не всё, весомая поддержка также выражается в предоставлении Дональду Трампу возможности выражать свои мысли на страницах медиаактивов Маска. Это довольно важный аспект, особенно если учесть их популярность и попытки "отмены" экс-главы Белого дома на других ресурсах.

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Напомним, что Джо Байден заявил о претензиях к Илону Маску из-за того, что он и его "богатые друзья" пытаются "купить" будущие выборы президента США, вместо того чтобы голосовать за ставленника Демократической партии. В ответ основатель Space X пошутил, что он уже "живёт в голове Байдена абсолютно бесплатно". Отметим, что ранее в американской прессе появлялись сообщения о том, что Маск будет переводить по 45 миллионов долларов каждый месяц в поддержку избрания Дональда Трампа.

Ольга Годуненко
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