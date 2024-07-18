По делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан главный инженер "Концессий водоснабжения"
В Волгограде по делу о взрыве на насосной станции задержали главного инженера
Последствия взрыва на насосной станции в Волгограде. Обложка © Telegram / Короче, Волгоград
В Волгограде по делу о взрыве на насосной станции задержали главного инженера компании "Концессии водоснабжения". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России по региону.
"В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО "Концессии водоснабжения". Он задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель. Также в эти дни в 58 раз была превышена норма углекислого газа, а сероводородного газа — в восемь раз. В помещении был установлен специальный вентилятор, поэтому концентрацию опасного газа снизили. На следующий день подозреваемый дал указание установить дополнительную вытяжную систему. По его поручению выполняли доставку и монтаж новой вытяжки начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Во время сварочных работ и произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Следователи не исключают, что в ходе расследования будут установлены и другие фигуранты, причастные к трагедии на насосной станции.
Напомним, что взрыв газа на насосной станции в Волгограде произошёл 6 июля. В этот день там трудились восемь работников. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило стёкла. В результате происшествия погибли четыре человека. До сих пор продолжаются поиски пятого сотрудника. Возбуждено уголовное дело.