По делу о взрыве на насосной станции в Волгограде задержан главный инженер "Концессий водоснабжения"

"В настоящее время подозреваемым по уголовному делу проходит главный инженер ООО "Концессии водоснабжения". Он задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ночь на 5 июля на станции сгорел электродвигатель. Также в эти дни в 58 раз была превышена норма углекислого газа, а сероводородного газа — в восемь раз. В помещении был установлен специальный вентилятор, поэтому концентрацию опасного газа снизили. На следующий день подозреваемый дал указание установить дополнительную вытяжную систему. По его поручению выполняли доставку и монтаж новой вытяжки начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Во время сварочных работ и произошёл хлопок газовоздушной смеси.