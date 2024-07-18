Суд избрал меру пресечения хозяину московской шаурмичной после массового отравления

Как сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, Элдар Сардаров работает в Москве уже 14 лет, всего по столице у него четыре точки. Изначально он начинал с кафе, а затем перешёл на шаурму. По домашним арестом предприниматель пробудет минимум до 16 сентября. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит до шести лет лишения свободы.