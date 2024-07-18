Суд избрал меру пресечения хозяину московской шаурмичной после массового отравления
В Москве отправили под домашний арест хозяина шаурмичной по делу об отравлении
Владельца киоска с шаурмой в Москве, где отравились 24 человека, отправили под домашний арест. Соответствующее решение принял Тимирязевский районный суд столицы.
Элдар Сардаров в зале суда. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Как сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, Элдар Сардаров работает в Москве уже 14 лет, всего по столице у него четыре точки. Изначально он начинал с кафе, а затем перешёл на шаурму. По домашним арестом предприниматель пробудет минимум до 16 сентября. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, о массовом отравлении в Москве стало известно 16 июля. Все отравившиеся жили в хостеле на Алтуфьевском шоссе и ели шаурму из киоска на Дмитровском шоссе. В ларьке провели проверку. Следователи возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что у пострадавших выявили сальмонеллёз. Из 24 отравившихся 18 всё ещё остаются в больницах.
Кадр из видео Telegram / SHOT ПРОВЕРКА