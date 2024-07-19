В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии неизвестные напали на депутата от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павла Люптака. Об этом происшествии в социальных сетях написал его коллега по партии Иван Шевчик.

"Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак", — говорится в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что из-за нападения на коллегу у последнего была отменена встреча с гражданами, запланированная на 19 июля. Помимо того, законотворец пообещал позже предоставить более детальную информацию по поводу случившегося.