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19 июля, 00:50

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии неизвестные напали на депутата от партии SNS (Словацкая национальная партия) Павла Люптака. Об этом происшествии в социальных сетях написал его коллега по партии Иван Шевчик.

"Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак", — говорится в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что из-за нападения на коллегу у последнего была отменена встреча с гражданами, запланированная на 19 июля. Помимо того, законотворец пообещал позже предоставить более детальную информацию по поводу случившегося.

Стоит отметить, что 15 июля один из представителей оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила рассмотреть на парламентском заседании резолюцию с осуждением России. Павел Люптак, на которого напали неизвестные, не поддержал эту инициативу и спросил у её автора, откуда у неё сведения про происходящее.

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Напомним, что недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к исполнению своих обязанностей после совершённого на него 15 мая покушения. Он также заявил, что прощает стрелявшего в него человека.

Обложка ©

Pixabay / fsHH

Алексей Соловьёв
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