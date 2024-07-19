Импортозамещение в действии: Российским аэропортам не грозит глобальный сбой

Российским аэропортам не грозит глобальный сбой, из-за которого воздушные гавани по всему миру сегодня приостанавливают работу. Всё из-за решения вовремя отказаться от работы на Windows, рассказал SHOT источник в авиационных кругах.

Не так давно российские аэропорты стали использовать в работе отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных), кроме того есть резервные ПО. Поэтому сбой в работе Windows никак не помешает аэропортам России регистрировать и отправлять пассажиров.