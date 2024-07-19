Импортозамещение в действии: Российским аэропортам не грозит глобальный сбой
Аэропортам России не грозит глобальный сбой из-за решения отказаться от Windows
Российским аэропортам не грозит глобальный сбой, из-за которого воздушные гавани по всему миру сегодня приостанавливают работу. Всё из-за решения вовремя отказаться от работы на Windows, рассказал SHOT источник в авиационных кругах.
Не так давно российские аэропорты стали использовать в работе отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных), кроме того есть резервные ПО. Поэтому сбой в работе Windows никак не помешает аэропортам России регистрировать и отправлять пассажиров.
Напомним, 19 июля произошёл массовый сбой в работе Windows и её сервисов, из-за этого многие авиакомпании приостановили полёты. С техническими проблемами столкнулись в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Массовый сбой также затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, СМИ и ряде других отраслей. России технические неполадки не коснулись.
ТАСС / Артем Геодакян