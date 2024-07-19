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19 июля, 08:23

Импортозамещение в действии: Российским аэропортам не грозит глобальный сбой

Аэропортам России не грозит глобальный сбой из-за решения отказаться от Windows

Российским аэропортам не грозит глобальный сбой, из-за которого воздушные гавани по всему миру сегодня приостанавливают работу. Всё из-за решения вовремя отказаться от работы на Windows, рассказал SHOT источник в авиационных кругах.

Не так давно российские аэропорты стали использовать в работе отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных), кроме того есть резервные ПО. Поэтому сбой в работе Windows никак не помешает аэропортам России регистрировать и отправлять пассажиров.

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Напомним, 19 июля произошёл массовый сбой в работе Windows и её сервисов, из-за этого многие авиакомпании приостановили полёты. С техническими проблемами столкнулись в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Массовый сбой также затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, СМИ и ряде других отраслей. России технические неполадки не коснулись.

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ТАСС / Артем Геодакян

Александра Вишнякова
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