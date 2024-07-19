Россияне смогут посмотреть трансляции Олимпиады в Париже на сайте МОК
Россияне смогут посмотреть трансляции Олимпиады в Париже на официальном сайте Международного олимпийского комитета. Об этом сообщается на сайте МОК.
До этого сообщалось, что в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. При этом почти 90% россиян заявили, что не собираются смотреть Игры. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, соотечественники считают, что без российских атлетов Олимпиаду смотреть совсем не интересно.
Соревнования, напомним, пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Ранее LIfe.ru рассказывал, что МОК опубликовал окончательный список российских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпиаде. В Играх в нейтральном статусе примут участие 15 атлетов из РФ.
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