Россияне смогут посмотреть трансляции Олимпиады в Париже на сайте МОК

До этого сообщалось, что в России впервые за 40 лет не будут официально транслировать Олимпиаду. Такое в последний раз было в 1984 году, когда СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. При этом почти 90% россиян заявили, что не собираются смотреть Игры. По их мнению, спортивные состязания испортились, как и музыкальный конкурс Евровидение. Кроме того, соотечественники считают, что без российских атлетов Олимпиаду смотреть совсем не интересно.