Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением
Основатель Space X и Tesla, предприниматель Илон Маск заявил, что нужно создать базу на Луне и заселить туда людей. Такой идеей он поделился на странице X.
"Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", — написал Маск.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме утвердили договор с Китаем о создании обитаемой базы на Луне. Сейчас идёт разработка плана по выбору места для станции, технологии доставки грузов и учреждения места управления данным проектом. Недавно стало известно, что китайский зонд "Чанъэ-6" смог доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.
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