В Госдуме порассуждали, как решение Байдена отразится на Трампе

После того как президент США Джо Байден вышел из гонки в борьбе за позицию лидера страны, победа Дональда Трампа становится очевиднее, рассказал РИА "Новости" первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Возникнет определённая конкуренция среди демократов, что ещё более ослабит партию на выборах. Судя по всему, победа Трампа становится всё более очевидной. Такое состояние среди демократов может привести к тому, что Конгресс, и Палата представителей, и Сенат, окажется за республиканцами", — пояснил Чепа.

Он обратил внимание, что речь Байдена свидетельствует о расколе в рядах Демократической партии и что на нынешнего президента сильно давят. Чепа предположил, что Трамп, когда придёт к власти, организует расследование отправляемых денег, что точно подсветит коррупцию, чего, в свою очередь, боятся Байден и Владимир Зеленский, не прекращающий искать средства, путешествуя по миру. Причём в первую очередь для себя и своего окружения, а только потом для Украины, подчеркнул Чепа.