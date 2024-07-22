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22 июля, 05:49

Названный в честь Байдена мем-токен обвалился после заявления о выходе из гонки

Токен Jeo Boden упал в цене на 60% после выхода Байдена из президентской гонки

Мем-токен, названный Jeo Boden в честь американского президента, подешевел на 60% после досрочного завершения президентской кампании Джо Байдена, следует из данных торгов.

Jeo Boden — мем-токен, карикатурно изображающий Байдена. Его часто используют, чтобы подшутить над образом политика из США, в частности над его фирменным сонным видом. Сам токен, однако, никакого официального отношения к Байдену, как и внутренней ценности, не имеет.

Согласно информации портала CoinMarketCap, стоимость Jeo Boden по состоянию на 08:05 мск составила 0,8299 доллара, упав в цене на 59,69%.

Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена
Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена

Напомним, что Джо Байден решил сойти с дистанции и прервать своё участие в президентской гонке. Он сообщил, что доработает свой срок до конца, и отметил, что США раньше никогда не были такими могучими, как при нём. В качестве своей замены политик предложил кандидатуру Камалы Харрис. Дональд Трамп, в свою очередь, не считает Харрис хоть сколько-нибудь серьёзным оппонентом. По его словам, она справится лучше Байдена, хотя и "она просто чертовски плоха".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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