Названный в честь Байдена мем-токен обвалился после заявления о выходе из гонки

Jeo Boden — мем-токен, карикатурно изображающий Байдена. Его часто используют, чтобы подшутить над образом политика из США, в частности над его фирменным сонным видом. Сам токен, однако, никакого официального отношения к Байдену, как и внутренней ценности, не имеет.