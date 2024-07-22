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22 июля, 09:27

"Мне страшно, ответь!" Трамп-младший поиздевался над Зеленским и создал мем

Трамп-младший подшутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа американский предприниматель Дональд Трамп – младший высмеял Владимира Зеленского и его зависимость от действующего главы Штатов Джо Байдена. На личной странице в соцсети X бизнесмен выложил якобы сделанный с телефона 81-летнего политика скриншот, где видны непрочитанные сообщения от главы киевского режима с вопросами про деньги и 52 пропущенных вызова.

Дональд Трамп – младший высмеял Владимира Зеленского. Обложка © X / @DonaldJTrumpJr / unfiltered.politics

Дональд Трамп – младший высмеял Владимира Зеленского. Обложка © X / @DonaldJTrumpJr / unfiltered.politics

На опубликованном изображении можно увидеть улыбающегося Байдена и три СМС-сообщения от "Зеленского":

время 1:13 — "Пожалуйста, ответь!";

время 1:25 — "Мне страшно";

время 2:02 — "Я же всё равно получу деньги, так?".

Следом идёт уведомление о 52 пропущенных вызовах.

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Напомним, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявлял о своём намерении завершить конфликт между Россией и Украиной ещё до того, как вступит в должность президента Штатов. После этого в американской прессе обратили внимание на то, что Зеленский пытается запрыгнуть в уходящий поезд и наладить отношения с представителем Республиканской партии. Впрочем, даже в Раде считают, что эти усилия не принесут плодов: ранее один из украинских нардепов заявил, что Трамп вынудит экс-кавээнщика уйти в отставку, как только займёт Овальный кабинет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos, Alexandros Michailidis

Юрий Лысенко
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