"Мне страшно, ответь!" Трамп-младший поиздевался над Зеленским и создал мем
Трамп-младший подшутил над Зеленским после снятия Байдена с выборов
Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа американский предприниматель Дональд Трамп – младший высмеял Владимира Зеленского и его зависимость от действующего главы Штатов Джо Байдена. На личной странице в соцсети X бизнесмен выложил якобы сделанный с телефона 81-летнего политика скриншот, где видны непрочитанные сообщения от главы киевского режима с вопросами про деньги и 52 пропущенных вызова.
Дональд Трамп – младший высмеял Владимира Зеленского. Обложка © X / @DonaldJTrumpJr / unfiltered.politics
На опубликованном изображении можно увидеть улыбающегося Байдена и три СМС-сообщения от "Зеленского":
время 1:13 — "Пожалуйста, ответь!";
время 1:25 — "Мне страшно";
время 2:02 — "Я же всё равно получу деньги, так?".
Следом идёт уведомление о 52 пропущенных вызовах.
Напомним, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявлял о своём намерении завершить конфликт между Россией и Украиной ещё до того, как вступит в должность президента Штатов. После этого в американской прессе обратили внимание на то, что Зеленский пытается запрыгнуть в уходящий поезд и наладить отношения с представителем Республиканской партии. Впрочем, даже в Раде считают, что эти усилия не принесут плодов: ранее один из украинских нардепов заявил, что Трамп вынудит экс-кавээнщика уйти в отставку, как только займёт Овальный кабинет.
Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos, Alexandros Michailidis