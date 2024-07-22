"Мне страшно, ответь!" Трамп-младший поиздевался над Зеленским и создал мем

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа американский предприниматель Дональд Трамп – младший высмеял Владимира Зеленского и его зависимость от действующего главы Штатов Джо Байдена. На личной странице в соцсети X бизнесмен выложил якобы сделанный с телефона 81-летнего политика скриншот, где видны непрочитанные сообщения от главы киевского режима с вопросами про деньги и 52 пропущенных вызова.