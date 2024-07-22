В Кремле напомнили о недружественной риторике Камалы Харрис
Песков заявил, что высказывания Харрис полны недружественной для РФ риторики
Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР
Вице-президент США Камала Харрис, которая сменит действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной гонке, неоднократно негативно высказывалась в адрес России. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной нашей стране, но других каких-то её действий в отношении двусторонних отношений — со знаком плюс или со знаком минус — мы не фиксировали до сих пор", — пояснил он.
Напомним, действующий лидер США Джо Байден объявил о своём выходе из президентской гонки. Также он предложил выдвинуть в кандидаты вице-президента Камалу Харрис. Соперник Байдена Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим руководителем страны за всю её историю. При этом Трамп не считает и Харрис сильным оппонентом.