В Кремле напомнили о недружественной риторике Камалы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис, которая сменит действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной гонке, неоднократно негативно высказывалась в адрес России. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной нашей стране, но других каких-то её действий в отношении двусторонних отношений — со знаком плюс или со знаком минус — мы не фиксировали до сих пор", — пояснил он.