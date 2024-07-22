Спонсор Демпартии не даст Харрис миллионы на выборы из-за неверия в её победу над Трампом

Один из спонсоров Демократической партии США Джон Морган отказывается давать деньги на президентскую гонку, если новым кандидатом на ноябрьских выборах станет вице-президент Камала Харрис. По его словам, заведомо известно, что политик не конкурент экс-лидеру Штатов Дональду Трампу, поэтому финансировать такую кампанию — деньги на ветер.

"Одно дело голосовать за кого-то, другое — собирать для кого-то миллионы долларов", — цитирует его ABC News.