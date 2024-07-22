Спонсор Демпартии не даст Харрис миллионы на выборы из-за неверия в её победу над Трампом
Спонсор демократов Морган: Харрис не сможет победить на ноябрьских выборах
Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Один из спонсоров Демократической партии США Джон Морган отказывается давать деньги на президентскую гонку, если новым кандидатом на ноябрьских выборах станет вице-президент Камала Харрис. По его словам, заведомо известно, что политик не конкурент экс-лидеру Штатов Дональду Трампу, поэтому финансировать такую кампанию — деньги на ветер.
"Одно дело голосовать за кого-то, другое — собирать для кого-то миллионы долларов", — цитирует его ABC News.
Он уверен, что Харрис проиграет, поэтому сразу после заявления Байдена отказался от спонсорства. Он подчеркнул, что если же кандидата от демократов не поменяют, то в честь этого Трамп закатит вечеринку.
Напомним, вчера Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на новый срок в ноябре 2024 года. Вместо себя он предложил вице-президента страны Камалу Харрис. Трамп поспешил дать комментарий ситуации, в котором назвал нынешнего американского лидера худшим президентом в истории страны. Он также отметил, что Харрис ему не конкурент.