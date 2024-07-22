Ирландский журналист поразился вековой одержимостью Запада идеей расчленения России
Журналист Боуз: Запад веками завидовал и боялся России
Коллективный Запад на протяжении многих столетий пытался расчленить Россию по двум причинам: из-за страха и из-за зависти. Таким мнением поделился в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
События на Украине он рассматривает как предлог для Запада, чтобы снова попытаться нанести России вред. Но и эта попытка, по словам Боуза, потерпела крах.
"Запад веками завидовал и боялся огромной мощи и бесконечных ресурсов России, пытался расчленить и подчинить себе её", — написал журналист.
А ранее журналист Боуз вспомнил о словах Байдена сделать Трампа мишенью, а ещё рассказал, как украинских солдат расстреливают, если они пытаются сдаться. В другом своём посте ирландский журналист восхитился прекрасной осведомлённостью президента России Владимира Путина о порядке продления властных полномочий на Украине, указанном в её конституции.
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