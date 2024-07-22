Коллективный Запад на протяжении многих столетий пытался расчленить Россию по двум причинам: из-за страха и из-за зависти. Таким мнением поделился в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

События на Украине он рассматривает как предлог для Запада, чтобы снова попытаться нанести России вред. Но и эта попытка, по словам Боуза, потерпела крах.