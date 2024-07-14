Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 10:55

"Пора сделать мишенью": На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа

Журналист Боуз вспомнил о словах Байдена сделать Трампа мишенью

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand - COMEO

Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand - COMEO

После покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на Западе вспомнили зловещие слова действующего главы Белого дома Джо Байдена, которые он произнёс за несколько дней до инцидента. Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, президент США в ходе одного из выступлений высказал желание сделать мишенью своего конкурента в предвыборной гонке.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets

"Джо Байден несколько дней назад сказал: "Мы не будем больше говорить о дебатах, пора сделать Трампа мишенью", — написал обозреватель в соцсети X.

Напомним, 8 июля американское издание Politico утверждало, что Байден сделал такое заявление о Трампе, обращаясь к спонсорам его предвыборной кампании.

"Психопаты прислушались": В Госдуме объяснили, кто на самом деле виновен в покушении на Трампа
"Психопаты прислушались": В Госдуме объяснили, кто на самом деле виновен в покушении на Трампа

Как сообщал Life.ru, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. В политика выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Несколько человек, в том числе Трамп, получили ранения. В результате инцидента погибло два человека, включая преступника. По данным New York Post, стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, по всей видимости, действовал один.

Никита Осипов
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров