"Пора сделать мишенью": На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа
Журналист Боуз вспомнил о словах Байдена сделать Трампа мишенью
Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt / Frederic Legrand - COMEO
После покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на Западе вспомнили зловещие слова действующего главы Белого дома Джо Байдена, которые он произнёс за несколько дней до инцидента. Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, президент США в ходе одного из выступлений высказал желание сделать мишенью своего конкурента в предвыборной гонке.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets
"Джо Байден несколько дней назад сказал: "Мы не будем больше говорить о дебатах, пора сделать Трампа мишенью", — написал обозреватель в соцсети X.
Напомним, 8 июля американское издание Politico утверждало, что Байден сделал такое заявление о Трампе, обращаясь к спонсорам его предвыборной кампании.
Как сообщал Life.ru, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. В политика выстрелили во время его выступления в Пенсильвании. Несколько человек, в том числе Трамп, получили ранения. В результате инцидента погибло два человека, включая преступника. По данным New York Post, стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, по всей видимости, действовал один.