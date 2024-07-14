"Пора сделать мишенью": На Западе вспомнили зловещие слова Байдена после покушения на Трампа

После покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа на Западе вспомнили зловещие слова действующего главы Белого дома Джо Байдена, которые он произнёс за несколько дней до инцидента. Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, президент США в ходе одного из выступлений высказал желание сделать мишенью своего конкурента в предвыборной гонке.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / White_lenka / BehizyTweets

"Джо Байден несколько дней назад сказал: "Мы не будем больше говорить о дебатах, пора сделать Трампа мишенью", — написал обозреватель в соцсети X.