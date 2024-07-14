"Психопаты прислушались": В Госдуме объяснили, кто на самом деле виновен в покушении на Трампа

Если верить, что в покушении на экс-президента США Дональда Трампа участвовал одиночка, то остаётся множество вопросов к государственной Секретной службе, которая охраняла политика. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Почему-то она никак не отреагировала, когда свидетели сообщили, что видели на крыше парня с ружьём. Но всё становится на свои места, когда узнаёшь, что руководит этой службой убеждённый демократ [Алехандро] Майоркас", — отметил парламентарий.

Журавлёв добавил, что Демократическая партия последовательно и методично лепила из Трампа образ исчадия ада, рассчитывая, возможно, как раз на реакцию таких вот неуравновешенных обладателей оружия. За день до покушения президент США Джо Байден рассказывал, что хуже прихода к власти его оппонента ничего и быть не может, — и психопаты прислушались, полагает депутат.

Кстати, происходит всё по одному и тому же сценарию, как было, к примеру, и с Кеннеди, — покушение на политика, которого иначе не остановить. А потом стрелявший застрелен — и концы в воду. Вполне американская традиция. Тем более что до съезда Республиканской партии, где Трампа должны будут официально выдвинуть кандидатом, остались считаные дни. И случись всё после — наследником стал бы кандидат в вице-президенты. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы

Также Журавлёв выразил мнение, что покушение на Трампа выглядит как тонкий расчёт и совсем не похоже на действия душевнобольного. Вряд ли оно приведёт к гражданской войне, так как США практически всю свою историю разделены на два противоборствующих агрессивных лагеря, однако уж точно не оставляет шансов "старичку Байдену", считает депутат.

"Фото Трампа с окровавленным лицом и поднятым кверху кулаком — это изображение победителя", — подчеркнул собеседник Life.ru.

В свою очередь депутат Госдумы Наталия Полуянова назвала покушение на Трампа символом страха. Кому-то выгодно продолжать по всему миру кровавые вспышки, отметила парламентарий.

"Трамп предлагает закончить войну, заняться наконец делами страны, а не отправлять миллиарды долларов на Украину. Пора США признать многополярную мировую политику, признать мировые экономики и их объединение, но выход у них один — играть свою карту до конца. А это значит, настаивать на продолжении спонсирования террористического режима Украины, хотя кажется, что и сторонники Байдена, и его противники давно поняли, что победа будет за Россией", — сказала Полуянова в разговоре с Life.ru.

Депутат ГД Александр Толмачёв отметил, что "главная демократия мира" явно переживает нелучшие свои времена. Казалось бы, выстрелы в политиков — дело не новое, вспомнить хотя бы Кеннеди, но сегодня всë обстоит иначе, нежели в прошлом.