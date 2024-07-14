"Полицейское государство": Политолог рассказал, обернётся ли покушение на Трампа гражданской войной в США

Гражданская война в Соединённых Штатах на фоне покушения на бывшего американского президента США Дональда Трампа не начнётся. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился куратор экспертного клуба "Дигория", политолог Гарник Туманян.

Комментируя происходящие события в США, эксперт вспомнил вышедший в прокат фильм Алекса Гарленда "Падение империи". Так, одной из главных задач режиссёра было снять максимально непривлекательную антивоенную киноленту, которая ни в коем случае не производила бы случайного соблазнительного эффекта. Вообще, подчеркнул политолог, антиутопичный образ государства, находящегося в гражданской войне, глубоко засел в американской культуре. Его часто тиражируют, но нарратив всегда один — гражданская война неприемлема.

Трейлер фильма "Падение империи". Видео © YouTube / Атмосфера Кино

"Гражданская война в США, на мой взгляд, как минимум в обозримом будущем не предвидится. Белый дом создал довольно серьёзный силовой аппарат и, мягко говоря, полицейское государство, которое не допустит развития таких событий. Различия политических взглядов американцев не являются поводом для начала внутри государства боевых действий. Ведь если даже забыть про силовиков и армию, то политтехнологи очень качественно контролируют тему патриотизма, американской мечты и "единства различий", — отметил Туманян.