Уход Байдена сочли "чёрным лебедем" для Украины

И без того шатким перспективам Украины серьёзно угрожает решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в ноябрьских выборах главы государства. Об этом заявил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который всё ещё находится под стражей по подозрению в госизмене.

"Уход Байдена – "чёрный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план", — полагает нардеп.

Дубинский считает, что у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден лично выдвинул в качестве кандидата на пост главы государства, предостаточно проблем и без Украины. Сейчас она должна быть сосредоточена на президентской гонке, в которой ей придётся схлестнуться с самим Дональдом Трампом.