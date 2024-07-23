Уход Байдена сочли "чёрным лебедем" для Украины
Нардеп Дубинский назвал уход Байдена "чёрным лебедем" для Украины
И без того шатким перспективам Украины серьёзно угрожает решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в ноябрьских выборах главы государства. Об этом заявил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который всё ещё находится под стражей по подозрению в госизмене.
"Уход Байдена – "чёрный лебедь" для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план", — полагает нардеп.
Дубинский считает, что у вице-президента Камалы Харрис, которую Байден лично выдвинул в качестве кандидата на пост главы государства, предостаточно проблем и без Украины. Сейчас она должна быть сосредоточена на президентской гонке, в которой ей придётся схлестнуться с самим Дональдом Трампом.
Перемены коснутся и Европы, уверен Дубинский. При этом очередное грандиозное контрнаступление ВСУ, которое обещал им Киев, теперь не интересует ни ЕС, ни Штаты.
Напомним, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп объявлял о своём намерении завершить конфликт между Россией и Украиной ещё до того, как вступит в должность президента Штатов. После этого в американской прессе обратили внимание на то, что Зеленский пытается запрыгнуть в уходящий поезд и наладить отношения с представителем Республиканской партии. Впрочем, даже в Раде считают, что эти усилия не принесут плодов: ранее один из украинских нардепов заявил, что Трамп вынудит экс-кавээнщика уйти в отставку, как только займёт Овальный кабинет.
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