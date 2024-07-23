На экс-министра спорта Дагестана завели очередное уголовное дело, ему грозит пожизненное

В отношении экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова завели очередное уголовное дело, его обвиняют в содействии терроризму, за что теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает SHOT .

По данным следствия, в 2006 году подозреваемый, занимавший тогда пост главы Гергебильского района, передал 100 тысяч долларов депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву, чтобы тот смог профинансировать незаконное вооружённое формирование "Гимринская". Террористы из этой банды держали в страхе всю округу. В 2013 году Магомедалиева ликвидировали в ходе спецоперации.