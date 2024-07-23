На экс-министра спорта Дагестана завели очередное уголовное дело, ему грозит пожизненное
На экс-министра спорта Дагестана Магомедова завели новое уголовное дело
Магомед Магомедов. Обложка © Новости ННТ / YouTube
В отношении экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова завели очередное уголовное дело, его обвиняют в содействии терроризму, за что теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает SHOT.
По данным следствия, в 2006 году подозреваемый, занимавший тогда пост главы Гергебильского района, передал 100 тысяч долларов депутату и криминальному авторитету Магомедхабибу Магомедалиеву, чтобы тот смог профинансировать незаконное вооружённое формирование "Гимринская". Террористы из этой банды держали в страхе всю округу. В 2013 году Магомедалиева ликвидировали в ходе спецоперации.
Сейчас против Магомедова возбудили дело по статье "Содействие террористической деятельности, совершённое лицом с использованием своего служебного положения".
Как сообщал Life.ru, Магомедова задержали 3 октября прошлого года. Его подозревают в связях с криминалом и хищении, когда он был министром спорта Дагестана, то есть в период с 2012-го по 2021 год. Позже стало известно, что экс-политик присваивал себе бюджетные средства, выделенные на питьевую воду, машины для ЖКХ и ремонт ветхого жилья жителей республики. В ночь на 20 июля Магомедов попытался покончить с собой в камере московского СИЗО. К экстренном порядке его доставили в НИИ им. Склифосовского.