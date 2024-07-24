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24 июля, 06:00

10 прикольных отельных чубриков из полотенец, которых не ожидаешь увидеть в номере

Вы когда-нибудь заходили в номер отеля и обнаруживали там неожиданного гостя? Мы собрали для вас десятку самых странных и забавных произведений искусства, которые могут поджидать в отпуске.

"Пришла в отель и чуть не упала, потому что после уборки на моей кровати сделали это", — maxaaaaaaaaan.

Фото © X / maxaaaaaaaaan

Фото © X / maxaaaaaaaaan

"Буквально недавно таким порадовали", — Pr0Ger.

Фото © X / Pr0Ger

Фото © X / Pr0Ger

"Здравствуйте", — dmdvch.

Фото © X / dmdvch

Фото © X / dmdvch

"Кто-нибудь хочет посмотреть на шикарного крокодила, которого нам соорудили из полотенец?", — sirdimitry.

Фото © X / sirdimitry

Фото © X / sirdimitry

"Ваши и мои горничные:🤝", — koshak92.

Фото © X / koshak92

Фото © X / koshak92

"Нас как-то встречало вот ЭТО", — TatanaS14868454.

Фото © X / TatanaS14868454

Фото © X / TatanaS14868454

"Было в Египте", — Olya_Yarovaya.

Фото © X / Olya_Yarovaya

Фото © X / Olya_Yarovaya

"Здравствуйте, здравствуйте! Принесла вам наше "Блин, куда я дела свои очки!", — ya_znau_kto_ya.

Фото © X / ya_znau_kto_ya

Фото © X / ya_znau_kto_ya

"В отеле в Дубае после уборки горничные налепили зверей из полотенца", — MaxBesedin04.

Фото © X / MaxBesedin04

Фото © X / MaxBesedin04

"Вот в таком виде мы получили свежие полотенца в отеле", — nekreativ.

Фото © X / nekreativ

Фото © X / nekreativ

Кроссворд по СССР: нужно быть Шерлоком, чтобы отгадать 7/7 мультперсонажей
Кроссворд по СССР: нужно быть Шерлоком, чтобы отгадать 7/7 мультперсонажей
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X / sirdimitry, ya_znau_kto_ya

Сергей Трофимов
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