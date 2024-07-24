10 прикольных отельных чубриков из полотенец, которых не ожидаешь увидеть в номере
Вы когда-нибудь заходили в номер отеля и обнаруживали там неожиданного гостя? Мы собрали для вас десятку самых странных и забавных произведений искусства, которые могут поджидать в отпуске.
"Пришла в отель и чуть не упала, потому что после уборки на моей кровати сделали это", — maxaaaaaaaaan.
Фото © X / maxaaaaaaaaan
"Буквально недавно таким порадовали", — Pr0Ger.
Фото © X / Pr0Ger
"Здравствуйте", — dmdvch.
Фото © X / dmdvch
"Кто-нибудь хочет посмотреть на шикарного крокодила, которого нам соорудили из полотенец?", — sirdimitry.
Фото © X / sirdimitry
"Ваши и мои горничные:🤝", — koshak92.
Фото © X / koshak92
"Нас как-то встречало вот ЭТО", — TatanaS14868454.
Фото © X / TatanaS14868454
"Было в Египте", — Olya_Yarovaya.
Фото © X / Olya_Yarovaya
"Здравствуйте, здравствуйте! Принесла вам наше "Блин, куда я дела свои очки!", — ya_znau_kto_ya.
Фото © X / ya_znau_kto_ya
"В отеле в Дубае после уборки горничные налепили зверей из полотенца", — MaxBesedin04.
Фото © X / MaxBesedin04
"Вот в таком виде мы получили свежие полотенца в отеле", — nekreativ.
Фото © X / nekreativ
X / sirdimitry, ya_znau_kto_ya