10 прикольных отельных чубриков из полотенец, которых не ожидаешь увидеть в номере

"Пришла в отель и чуть не упала, потому что после уборки на моей кровати сделали это", — maxaaaaaaaaan.

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"Буквально недавно таким порадовали", — Pr0Ger.

Фото © X / Pr0Ger

Фото © X / dmdvch

"Кто-нибудь хочет посмотреть на шикарного крокодила, которого нам соорудили из полотенец?", — sirdimitry.

Фото © X / sirdimitry

"Ваши и мои горничные:🤝", — koshak92.

Фото © X / koshak92

"Нас как-то встречало вот ЭТО", — TatanaS14868454.

Фото © X / TatanaS14868454

Фото © X / Olya_Yarovaya

"Здравствуйте, здравствуйте! Принесла вам наше "Блин, куда я дела свои очки!", — ya_znau_kto_ya.

Фото © X / ya_znau_kto_ya

"В отеле в Дубае после уборки горничные налепили зверей из полотенца", — MaxBesedin04.

Фото © X / MaxBesedin04

"Вот в таком виде мы получили свежие полотенца в отеле", — nekreativ.