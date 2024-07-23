Избитый в Самаре депутат Матвеев явился в Госдуму с перевязанной головой
Депутат Государственной думы Михаил Матвеев, на которого напали в Самаре, пришёл на заседание с повязкой на голове. Об этом свидетельствует прямая трансляция ГД.
Отрывок трансляции заседания Госдумы. Видео © Государственная дума
Напомним, что вечером 18 июля Матвеев заявил, что на него в Самаре напали трое неизвестных мужчин. Ему потребовалось вызвать скорую, в результате удара по голове он получил травму. Вскоре подозреваемых задержали. Позже стало известно, что всех троих участников нападения арестовали до 17 сентября.
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