Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уничтожить доказательства

Обвиняемый в пособничестве терроризму гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" незадолго до задержания. Такими данными со ссылкой на судебное постановление поделились в РИА "Новости".

"[Обвиняемый] по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности", — привело агентство выдержку из документа.