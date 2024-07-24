Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уничтожить доказательства
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Обвиняемый в пособничестве терроризму гражданин Таджикистана Якубджони Юсуфзода пытался уничтожить доказательства своей причастности к трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" незадолго до задержания. Такими данными со ссылкой на судебное постановление поделились в РИА "Новости".
"[Обвиняемый] по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности", — привело агентство выдержку из документа.
Напомним, что Юсуфзода оказался на скамье подсудимых за перевод денежных средств соучастнику теракта со своей банковской карты "для обеспечения проживания" боевиков. После кровавого происшествия один из исполнителей получил от обвиняемого вторую часть суммы.
А тем временем срок следствия по делу о теракте в "Крокусе" продлили до 22 сентября. Сотрудники СК продолжают допрашивать очевидцев произошедшего для выяснения всех подробностей трагедии. Показаниями с правоохранителями уже поделились порядка 2,5 тысячи человек. Кроме того, всем пострадавшим после завершения лечения придётся пройти судебно-медицинские экспертизы.