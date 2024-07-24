ЕС уже сегодня может обсудить важное решение по замороженным активам РФ, пишут СМИ

Послы стран — членов Евросоюза обсудят заморозку активов Центробанка России на неопределённый срок. Как пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ, дискуссия о предложении Еврокомиссии пройдёт уже сегодня, 24 июля.

Так, ожидается, что конечная дата заморозки будет "открытой", мера коснётся "европейской доли" на сумму в размере 260 миллиардов евро и предоставит партнёрам по "Большой семёрке" "высочайшую степень предсказуемости" относительно планов по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов до конца 2024 года. Они будут обеспечены прибылью от активов. Именно отсутствие такой "предсказуемости", по данным издания, стало причиной задержки одобрения займа со стороны США.