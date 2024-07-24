В ЕС не смогли договориться по поставкам российской нефти через Украину
ТАСС: В ЕС не договорились по поставкам нефти в Венгрию и Словакию через Украину
Европейские дипломаты не смогли достичь договорённостей на консультациях по вопросу прекращения поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
"Консультации в Комитете по торговой политике [на уровне старших дипломатов миссий стран Евросоюза] состоялись в Брюсселе. Пока рано говорить о практических результатах", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждения будут продолжаться на следующей неделе.
Напомним, что на прошлой неделе Украина прекратила транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. В Госдуме назвали это попыткой Зеленского шантажировать Будапешт, который не одобряет политику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это очевидно политическое решение, добавив, что Москва никак не может повлиять на ситуацию. На днях стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации Еврокомиссии с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
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