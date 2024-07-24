В ЕС не смогли договориться по поставкам российской нефти через Украину

Европейские дипломаты не смогли достичь договорённостей на консультациях по вопросу прекращения поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Консультации в Комитете по торговой политике [на уровне старших дипломатов миссий стран Евросоюза] состоялись в Брюсселе. Пока рано говорить о практических результатах", — сказал собеседник агентства.