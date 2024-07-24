Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 19:32

В США обеспокоены угрозой подобного атаке на "Крокус" теракта

Директор ФБР Рэй: США обеспокоены угрозой подобного атаке на "Крокус" теракта

Спецслужбы Соединённых Штатов опасаются, что в стране может случиться скоординированная иностранная террористическая атака, которая будет подобна нападению на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл". Об этом на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США заявил глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

"Мы всё сильнее обеспокоены по поводу возможности не просто вдохновлённой из-за рубежа террористической атаки, что вызывает большую тревогу. А даже потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки, возможно, к примеру, подобной тому, что мы видели с концертным залом в России. Но просто тут, в США", — сообщил глава правоохранительного ведомства.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник уточнил, что компетентные американские органы владеют информацией о том, что террористы всё больше концертируют внимание на так называемых "мягких целях". Под этим руководитель ФБР подразумевал те места, в которых "обычные люди ведут обычную жизнь".

Рей отметил, что не уверен в "проникновении" на территорию Соединённых Штатов террористов из-за границы. Он также заявил, что ведомство ведёт расследовании в отношении многих зарубежных террористических группировок.

Директор ФБР опасается теракта в США после кровавого нападения на "Крокус"
Директор ФБР опасается теракта в США после кровавого нападения на "Крокус"

Напомним, что теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Впоследствии российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к этому преступлению.

Обложка ©

Flickr / Emergency_Vehicles

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • фбр
  • Теракт в "Крокусе"
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров