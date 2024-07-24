В США обеспокоены угрозой подобного атаке на "Крокус" теракта

Спецслужбы Соединённых Штатов опасаются, что в стране может случиться скоординированная иностранная террористическая атака, которая будет подобна нападению на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл". Об этом на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США заявил глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

"Мы всё сильнее обеспокоены по поводу возможности не просто вдохновлённой из-за рубежа террористической атаки, что вызывает большую тревогу. А даже потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки, возможно, к примеру, подобной тому, что мы видели с концертным залом в России. Но просто тут, в США", — сообщил глава правоохранительного ведомства.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник уточнил, что компетентные американские органы владеют информацией о том, что террористы всё больше концертируют внимание на так называемых "мягких целях". Под этим руководитель ФБР подразумевал те места, в которых "обычные люди ведут обычную жизнь".