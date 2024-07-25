YouTube может блокировать российских блогеров, даже если они не говорят о политике, заявил Хинштейн

Американский видеохостинг YouTube уже давно дискредитировал себя и стал олицетворять выражение "Усидеть на двух стульях": площадка заявляет о приверженности свободе, но занимается цензурой, говорит о важности плюрализма мнений и в то же время блокирует иностранных блогеров, позитивно и аполитично высказывающихся о России. В беседе с Life.ru председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал это сигналом для всех авторов, планирующих работать на площадке или уже работающих на YouTube, при этом не обращая внимания на российские аналоги.

"Даже если опустить моменты морали и поговорить на любимом многими блогерами языке денег и подписчиков, то вот простой факт: YouTube может за секунду перечеркнуть все плоды вашего многолетнего труда, вынуждая разрывать контракты с рекламодателями, терять аудиторию и так далее", — указал депутат ГД.

Причём для этого достаточно просто не попадать в "канву" допустимых высказываний о России. И даже если блогер вообще не затрагивает политику, но всё равно находится вне рамок либеральной и антивоенной повестки, его могут заблокировать.