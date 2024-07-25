Руки больше не базуки: Блогеру Терешину поставили неутешительный диагноз

У треш-блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, серьёзные проблемы со здоровьем из-за инъекций, которые он вводил в свои бицепсы. Состояние горе-атлета оценила дерматолог-подолог в беседе с Kp.ru.

"Происходящие изменения в теле связаны с многочисленными инъекциями. Он полностью сделанный. Везде силикон, который плохо приживается. Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Всё это очень опасно и грозит отмиранием тканей. Кирилл явно сильно болен", — говорит врач.

По её словам, ткани в теле блогера перегружены, а инъекции гиалуроновой кислоты, которые делает Руки-Базуки, могут спровоцировать флегмоны и абсцессы.