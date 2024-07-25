Руки больше не базуки: Блогеру Терешину поставили неутешительный диагноз
Дерматолог: У треш-блогера Кирилла Терешина происходит отмирание тканей
Недавнее фото Кирилла Терешина. Обложка © VK / Кирилл Терешин
У треш-блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, серьёзные проблемы со здоровьем из-за инъекций, которые он вводил в свои бицепсы. Состояние горе-атлета оценила дерматолог-подолог в беседе с Kp.ru.
"Происходящие изменения в теле связаны с многочисленными инъекциями. Он полностью сделанный. Везде силикон, который плохо приживается. Шрамы у него не от пластических операций, а от введения препаратов. Всё это очень опасно и грозит отмиранием тканей. Кирилл явно сильно болен", — говорит врач.
По её словам, ткани в теле блогера перегружены, а инъекции гиалуроновой кислоты, которые делает Руки-Базуки, могут спровоцировать флегмоны и абсцессы.
Напомним, что слава к Кириллу Терешину пришла в 2017 году. Тогда ради популярности он принялся колоть себе в бицепсы синтол, то есть масло с добавлением обезболивающих средств. Причём варил его сам, а не покупал. Он вёл ютуб-канал и продолжал эксперименты. В итоге после многочисленных экспериментов с телом ему пришлось сделать операции по удалению инородной жидкости, чтобы избежать ампутации. Когда интерес публики к его персоне угас, он решил перенести эксперименты на лицо и сделал ряд радикальных пластических операций.