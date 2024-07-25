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25 июля, 16:59

На Западе рассказали о страхе украинцев из-за места базирования F-16

Interia: Размещение F-16 в Староконстантинове угрожает местным жителям

Возможное размещение западных истребителей F-16 на аэродроме в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины сделает его одной из основных целей для ударов ВС России. Об этом сообщает Interia.

По данным польского издания, авиабаза украинских сил в Староконстантинове находится в непосредственной близости от жилых кварталов.

"Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.

Вместе с тем журналисты обратили внимание, что Киев официально не сообщал о месте размещения F-16. Однако, как рассказали изданию источники в военно-промышленных комплексах стран Запада, авиабаза в Староконстантинове считается одной из лучших площадок для базирования истребителей. В частности, благодаря наличию бетонных ангаров, которые были построены ещё во времена Советского союза.

Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву западных истребителей F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. Также там сообщили, что базироваться эта техника будет на украинской территории.

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Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Наталья Демьянова
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