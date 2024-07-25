На Западе рассказали о страхе украинцев из-за места базирования F-16

Возможное размещение западных истребителей F-16 на аэродроме в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины сделает его одной из основных целей для ударов ВС России. Об этом сообщает Interia.

По данным польского издания, авиабаза украинских сил в Староконстантинове находится в непосредственной близости от жилых кварталов.

"Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.