На Западе рассказали о страхе украинцев из-за места базирования F-16
Interia: Размещение F-16 в Староконстантинове угрожает местным жителям
Возможное размещение западных истребителей F-16 на аэродроме в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины сделает его одной из основных целей для ударов ВС России. Об этом сообщает Interia.
По данным польского издания, авиабаза украинских сил в Староконстантинове находится в непосредственной близости от жилых кварталов.
"Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.
Вместе с тем журналисты обратили внимание, что Киев официально не сообщал о месте размещения F-16. Однако, как рассказали изданию источники в военно-промышленных комплексах стран Запада, авиабаза в Староконстантинове считается одной из лучших площадок для базирования истребителей. В частности, благодаря наличию бетонных ангаров, которые были построены ещё во времена Советского союза.
Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву западных истребителей F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. Также там сообщили, что базироваться эта техника будет на украинской территории.
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