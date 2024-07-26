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26 июля, 08:31

"Будет катастрофа": Метеоролог пообещал Парижу крайне "мокрое" открытие Олимпийских игр

Метеоролог Марльер: На открытии Олимпиады в Париже ожидается ливень

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая пройдёт 26 июля, ожидается сильный ливень. Об этом предупредил французский метеоролог Патрик Марльер, пишет RMC Sport. По его словам, ещё утром пройдёт небольшой дождь, и после небольшого затишья он усилится.

"Эти несколько часов будут катастрофой... [Дождь] начнётся между 18:00 и 19:00. И общее количество осадков, вероятно, будет довольно сильным. Мы ожидаем до 25–30 миллиметров... Это эквивалентно 15 дням осадков", — пояснил синоптик.

Метеоролог отметил, что ливня не избежать, и он прокатится по всему региону Иль‑де‑Франс.

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Напомним, не успев начаться, Игры-2024 в Париже уже сопровождаются целым рядом скандалов. Например, спортсмены жалуются на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые и вовсе за собственные деньги покупают нормальные матрасы. Зато организаторы позаботились о безопасных контактах между атлетами, им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и 200 тысяч презервативов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / P-Kheawtasang

Матвей Константинов
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