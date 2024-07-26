"Будет катастрофа": Метеоролог пообещал Парижу крайне "мокрое" открытие Олимпийских игр

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая пройдёт 26 июля, ожидается сильный ливень. Об этом предупредил французский метеоролог Патрик Марльер, пишет RMC Sport. По его словам, ещё утром пройдёт небольшой дождь, и после небольшого затишья он усилится.

"Эти несколько часов будут катастрофой... [Дождь] начнётся между 18:00 и 19:00. И общее количество осадков, вероятно, будет довольно сильным. Мы ожидаем до 25–30 миллиметров... Это эквивалентно 15 дням осадков", — пояснил синоптик.