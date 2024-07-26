Обвиняемый в убийстве Фарион мог готовить покушение на нардепа, критикующего власть
Обвиняемый в убийстве Фарион мог готовить покушение на депутата Рады
Вячеслав Зинченко во время наблюдения за Ириной Фарион. Обложка © Telegram / "Политика Страны"
Вячеслав Зинченко, которого обвинили в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, мог готовить убийство нардепа-оппозиционера Максима Бужанского из фракции "Слуга народа". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Парламентарий, в частности, выступал против давления на русский язык и снова советских памятников.
"Мы показали его историю поисков [в Сети]. Могу открыть одно имя, которое он искал дальше — Макс Бужанский. Про остальные имена я промолчу", — сказал глава ведомства.
По словам Клименко, Зинченко интересовался в том числе "пророссийскими депутатами". На данный момент следствие продолжает поиск пистолета, из которого застрелили Фарион.
Напомним, одиозную украинскую общественницу-русофобку Ирину Фарион расстреляли во Львове 20 июля, её похоронили на Лычаковском кладбище. Ответственность за расправу взяла группировка National-Socialism / White Power*. О задержании Зинченко стало известно 25 июля.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.