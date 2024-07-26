Обвиняемый в убийстве Фарион мог готовить покушение на нардепа, критикующего власть

Вячеслав Зинченко, которого обвинили в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, мог готовить убийство нардепа-оппозиционера Максима Бужанского из фракции "Слуга народа". Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Парламентарий, в частности, выступал против давления на русский язык и снова советских памятников.

"Мы показали его историю поисков [в Сети]. Могу открыть одно имя, которое он искал дальше — Макс Бужанский. Про остальные имена я промолчу", — сказал глава ведомства.

По словам Клименко, Зинченко интересовался в том числе "пророссийскими депутатами". На данный момент следствие продолжает поиск пистолета, из которого застрелили Фарион.