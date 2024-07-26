В Киеве комик напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского и был силой изгнан со сцены

Выступление украинского комика Сергея Чиркова на фестивале Atlas в Киеве неожиданно прервали. Как сообщает издание "Страна", юмориста попросили покинуть сцену после того, как он начал зачитывать предвыборные обещания Владимира Зеленского.

Комик успел напомнить публике предвыборные заявления Зеленского о "конце эпохи бедности и кумовства", а также быстром завершении конфликта в Донбассе. Примечательно, что Чирков лишь привёл ряд цитат, не давая никакой личной оценки. Однако этого оказалось достаточно — охранник выхватил микрофон из рук комика и силой вывел его со сцены, прервав выступление. Организаторы фестиваля принесли извинения по факту произошедшего.