В Киеве комик напомнил о предвыборных обещаниях Зеленского и был силой изгнан со сцены
"Страна": В Киеве комика вывели со сцены за чтение предвыборных цитат Зеленского
Украинский юморист Сергей Чирков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / serhiichyrkov
Выступление украинского комика Сергея Чиркова на фестивале Atlas в Киеве неожиданно прервали. Как сообщает издание "Страна", юмориста попросили покинуть сцену после того, как он начал зачитывать предвыборные обещания Владимира Зеленского.
Комик успел напомнить публике предвыборные заявления Зеленского о "конце эпохи бедности и кумовства", а также быстром завершении конфликта в Донбассе. Примечательно, что Чирков лишь привёл ряд цитат, не давая никакой личной оценки. Однако этого оказалось достаточно — охранник выхватил микрофон из рук комика и силой вывел его со сцены, прервав выступление. Организаторы фестиваля принесли извинения по факту произошедшего.
"Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ", — написали организаторы мероприятия в социальных сетях, указав, что охранник "превысил свои служебные полномочия".
Напомним, с конца мая Зеленский официально никто, его легитимность закончилась. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Данная ситуация вызывает немало споров в украинском обществе, так как согласно конституции организовать выборы невозможно во время военного положения. Тем временем Украина отказывается сесть за стол переговоров и обсудить с Россией мирное решение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для России это важно лишь при подписании соглашений.