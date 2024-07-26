Во Франции эвакуировали уникальный аэропорт в день открытия Олимпиады из-за сообщения о бомбе

Целый терминал Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрыли утром 26 июля из соображений безопасности. Это единственный в мире аэропорт, которым управляют две страны — Франция и Швейцария.

"По соображениям безопасности, терминал пришлось эвакуировать, и в настоящее время он закрыт", — говорится в сообщении администрации воздушной гавани.

Всем пассажирам рекомендовали составить обращения в компании авиаперевозчиков, чтобы получить актуальную информацию о времени вылетов. Режим тревоги закончился после полудня, воздушное сообщение было восстановлено. Как уточняет BFM TV, временно закрыть аэропорт пришлось из-за сообщения о бомбе.