Во Франции эвакуировали уникальный аэропорт в день открытия Олимпиады из-за сообщения о бомбе
Евроаэропорт на границе Франции и Швейцарии закрывали из-за сообщения о бомбе
Целый терминал Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрыли утром 26 июля из соображений безопасности. Это единственный в мире аэропорт, которым управляют две страны — Франция и Швейцария.
"По соображениям безопасности, терминал пришлось эвакуировать, и в настоящее время он закрыт", — говорится в сообщении администрации воздушной гавани.
Всем пассажирам рекомендовали составить обращения в компании авиаперевозчиков, чтобы получить актуальную информацию о времени вылетов. Режим тревоги закончился после полудня, воздушное сообщение было восстановлено. Как уточняет BFM TV, временно закрыть аэропорт пришлось из-за сообщения о бомбе.
Уникальный двусторонний аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург существует с 1949 года и работает по договорённости между Швейцарией и Францией.
Напомним, сегодня вечером в Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Не успев начаться, Игры-2024 в столице Франции уже сопровождаются целым рядом скандалов. Так, спортсмены жалуются на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторым за собственные деньги приходиться нормальные матрасы. Остро стоит и проблема криминала в Париже.
Х / EuroAirport