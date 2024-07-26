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26 июля, 12:54

Во Франции эвакуировали уникальный аэропорт в день открытия Олимпиады из-за сообщения о бомбе

Евроаэропорт на границе Франции и Швейцарии закрывали из-за сообщения о бомбе

Целый терминал Евроаэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург эвакуировали и закрыли утром 26 июля из соображений безопасности. Это единственный в мире аэропорт, которым управляют две страны — Франция и Швейцария.

"По соображениям безопасности, терминал пришлось эвакуировать, и в настоящее время он закрыт", — говорится в сообщении администрации воздушной гавани.

Всем пассажирам рекомендовали составить обращения в компании авиаперевозчиков, чтобы получить актуальную информацию о времени вылетов. Режим тревоги закончился после полудня, воздушное сообщение было восстановлено. Как уточняет BFM TV, временно закрыть аэропорт пришлось из-за сообщения о бомбе.

Уникальный двусторонний аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург существует с 1949 года и работает по договорённости между Швейцарией и Францией.

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Х / EuroAirport

Николай Рюмин
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