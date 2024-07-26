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26 июля, 13:03

Арестован 11-классник, подрабатывавший в махачкалинском хоррор-квесте

Суд арестовал 11-классника, подрабатывавшего в махачкалинском хоррор-квесте, где во время пожара погибли две девушки, сообщает SHOT.

"По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора, подозреваемого в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.

Арестован 11-классник, подрабатывавший в махачкалинском хоррор-квесте/ Фото © SHOT

Арестован 11-классник, подрабатывавший в махачкалинском хоррор-квесте/ Фото © SHOT

По данным SHOT, 17-летний парень работал в квест-руме "Дом ужасов" в день, когда произошла трагедия.

Горела в наручниках на стуле: Life.ru выяснил личность и жуткие детали смерти второй девушки в "Доме ужасов"
Горела в наручниках на стуле: Life.ru выяснил личность и жуткие детали смерти второй девушки в "Доме ужасов"

Напомним, в квест-руме "Дом ужасов" в Махачкале произошёл пожар, когда 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил её в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу и сгорела заживо. Также погибла ещё ода девушка, а их спутников удалось спасти. Виновник пожара был арестован ранее, на допросе он заявил, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил, и трюк пошёл не по плану.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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