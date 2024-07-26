Арестован 11-классник, подрабатывавший в махачкалинском хоррор-квесте

Суд арестовал 11-классника, подрабатывавшего в махачкалинском хоррор-квесте, где во время пожара погибли две девушки, сообщает SHOT .

"По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора, подозреваемого в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.