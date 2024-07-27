Бывшего замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России
Юрист Хаминский сообщил, что суд может лишить Булгакова звания Героя России
Суд может лишить бывшего заместителя главы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова звания Героя России. С соответствующим заявлением в интервью РИА "Новости" выступил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Собеседник информагентства рассказал, что при вынесении вердикта суд иногда оставляет за осужденным это почётное звание, однако обычно это говорит о случаях, когда оно было вручено за безусловно геройский поступок. Учитывая, что экс-замминистра обороны проходил службу исключительно на должностях, связанных с материально-техническим обеспечением, его, по словам юриста, скорее всего лишат звания Героя России.
Специалист также напомнил, что основания для подобного решения содержатся в статье 48 УК РФ. В ней говорится, что служители Фемиды при вынесении вердикта могут лишить осужденных различных званий и государственных наград.
"Ввиду того, что сама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении, с высокой долей вероятности можно предположить, что он будет лишен генеральского звания", — заключил Хаминский.
Напомним, в Москве по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Правоохранители подозревают генерала в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. Суд посчитал, что он может попытаться скрыться от стражей правопорядка, поэтому сейчас Булгаков находится в следственном изоляторе.