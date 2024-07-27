Бывшего замминистра обороны Булгакова могут лишить звания Героя России

Суд может лишить бывшего заместителя главы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова звания Героя России. С соответствующим заявлением в интервью РИА "Новости" выступил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Собеседник информагентства рассказал, что при вынесении вердикта суд иногда оставляет за осужденным это почётное звание, однако обычно это говорит о случаях, когда оно было вручено за безусловно геройский поступок. Учитывая, что экс-замминистра обороны проходил службу исключительно на должностях, связанных с материально-техническим обеспечением, его, по словам юриста, скорее всего лишат звания Героя России.

Специалист также напомнил, что основания для подобного решения содержатся в статье 48 УК РФ. В ней говорится, что служители Фемиды при вынесении вердикта могут лишить осужденных различных званий и государственных наград.